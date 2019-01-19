В Запорожье сорвался лифт с ребенком внутри
Обрыв произошел на шестом этаже, но трагедии чудом удалось избежать
В одной из многоэтажек Бородинского района Запорожья сорвался лифт, внутри которого находился ребенок. Инцидент произошел в доме по улице Ладожской.
Как сообщили местные жители в социальных сетях, обрыв произошел на высоте пятого-шестого этажа, а трагедии удалось избежать благодаря системе экстренного торможения лифта.
Стоит добавить, что автор сообщения напомнил о подобном происшествии, которое случилось три года назад, когда мужчина травмировал спину.
Напомним, 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. По данному факту в полиции открыто уголовное производство.
Кроме того, мы сообщали о том, как в Киеве на улице Бальзака в столице с 14 этажа упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.
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