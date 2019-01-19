В Запорожье сорвался лифт с ребенком внутри

Обрыв произошел на шестом этаже, но трагедии чудом удалось избежать

Иллюстрация.. Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Запорожье сорвался лифт с ребенком внутри //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg 2019-01-19T18:33:51+02:00 Запорожье Обрыв произошел на шестом этаже, но трагедии чудом удалось избежать

В одной из многоэтажек Бородинского района Запорожья сорвался лифт, внутри которого находился ребенок. Инцидент произошел в доме по улице Ладожской.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, обрыв произошел на высоте пятого-шестого этажа, а трагедии удалось избежать благодаря системе экстренного торможения лифта.

Стоит добавить, что автор сообщения напомнил о подобном происшествии, которое случилось три года назад, когда мужчина травмировал спину.

Напомним, 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. По данному факту в полиции открыто уголовное производство.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Киеве на улице Бальзака в столице с 14 этажа упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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