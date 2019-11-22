В Запорожье создали самый большой мурал Украины: появились яркие фото

В Запорожье на территории Мокрянского каменного карьера создали крупнейший мурал Украины – трое художников почти месяц создавали свой "Город будущего".

На создание рисунка у Людмилы Кирилюк, Владислава Пучинского и Владимира Пастушака ушел почти месяц и более 200 килограммов краски, сообщает 061.ua.

"Его площадь примерно 890 квадратных метров. Думаем, это будет рекорд Украины. Это крупнейший в Украине мурал на промышленном объекте. Площадь точно нестандартная. Для нас это новый вызов. Мы проверили свои силы, у нас получилось", – рассказал организатор проекта Максим Кравчук.

Высота бочек, на которых воссоздали мурал "Город будущего", составляет 32 метра, диаметр – 11,5 метра.

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По словам художников, изначально они планировали уложиться в две недели, но из-за погодных условий работы растянулись почти на месяц.

"Трудно работать. Не так просто, как считалось на первый взгляд, но интересно", – рассказал Людмила Кирилюк.

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Художница призналась, что высотными работами увлеклась осенью прошлого года и за это время успела создать семь работ. Эта — самая необычная.

"Округлая поверхность и для того, чтобы все углы были правильными, а все изображения — точными и четкими, приходиться постоянно спускаться и подниматься на люльке. Бывает, что за день 14 раз спускаемся", – добавила она.

Идею проекта авторы объясняют своим видением инфраструктуры будущего. Высотные дома, символизирующие солнечные батареи, электромобили — все это, возможно, когда-то будет не только на картине.

Напомним, недавно в Киеве появился еще один мурал Виталия Гидевана – он нарисовал рыжего кота с шарфом. Кроме того, художник украсил стены школьной столовой ярким муралом в виде пирожного с вишенкой и сочным апельсином.

Также мы писали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй уличной картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книги превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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