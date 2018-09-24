В Запорожье спасатели обнаружили тела двоих мужчин

По данным коммунального подразделения спасателей, умершим было 55 и 75 лет

В Запорожье спасатели коммунального подразделения "Кобра" обнаружили тела двоих мужчин. Об этом заявил заместитель начальника службы Эдуард Нехорошев.

Как сообщает "Индустриалка", 55-летнего запорожца нашли в его собственной квартире по улице Яценко. Другой умерший был найден на кухне квартиры по улице Магистральной – 75-летнй мужчина находился в неестественной позе, возможно, у него были конвульсии.

Что стало причиной смерти людей, установят правоохранители после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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