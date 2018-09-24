В Запорожье спасатели обнаружили тела двоих мужчин

Сегодня, 19:30

По данным коммунального подразделения спасателей, умершим было 55 и 75 лет

Иллюстрация. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Иллюстрация. Фото: "Сегодня"

В Запорожье спасатели коммунального подразделения "Кобра" обнаружили тела двоих мужчин. Об этом заявил заместитель начальника службы Эдуард Нехорошев.

Как сообщает "Индустриалка", 55-летнего запорожца нашли в его собственной квартире по улице Яценко. Другой умерший был найден на кухне квартиры по улице Магистральной – 75-летнй мужчина находился в неестественной позе, возможно, у него были конвульсии.

Что стало причиной смерти людей, установят правоохранители после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы писали о трагедии в Бердянске, где пожилой мужчина отправился на пляж с двумя внуками и утонул, а семилетний ребенок пропал без вести. Старшего мальчика удалось спасти.

Также мы писали о том, как в селе Дмитриевка Бердянского района двое мужчин похитили местного жителя и на протяжении суток избивали его, требуя денег. После того, как пострадавший согласился написать расписку на 100 тысяч гривен, его отпустили, и он обратился в полицию, а копы оперативно задержали подозреваемых.
умер, Запорожье, умерший

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье спасатели обнаружили тела двоих мужчин". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: inform.zp.ua

ДТП со "скорой" в центре Запорожья: появились подробности

Сегодня, 17:27

Стало известно о пострадавшем в аварии

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье копы обнаружили серьезный арсенал: опубликованы фото

Сегодня, 15:45

Карабины, пистолеты и боеприпасы были найдены в одном из гаражей Южного микрорайона
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Арсена Дидура

Умер бывший премьер-министр Украины и УССР Виталий Масол

21 Сентября, 12:36

Политик, дважды возглавлявший правительство Украины, умер на 90-м году жизни

Запорожье

Фото: lg-news.net

В Запорожье вор выпрыгнул в окно с украденным ноутбуком

20 Сентября, 18:02

Хозяин квартиры пытался задержать грабителя, но тот ушел через окно
Загрузка...