В Запорожье столкнулись грузовики: есть погибший

Фото: ГУНП в Запорожье

В Запорожье столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб один из водителей, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 28 августа в Шевченковском районе города. Как выяснилось, водитель "ГАЗ" 1969 года не придерживался безопасной дистанции, что и стало причиной столкновения с автомобилем такой же марки, который двигался впереди. В результате аварии водитель первой машины от полученных травм погиб на месте.

Фото: ГУНП в Запорожье

"В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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