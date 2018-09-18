В Запорожье суд выпустил из-под стражи подозреваемых в рэкетирстве
Двоим ранее не судимым мужчинам мерой пресечения избрали домашний арест
В Запорожье выпустили из-под стражи двоих подозреваемых в вымогательстве, назначив им меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда
Как стало известно, решение суда, который отправил обоих подозреваемых под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронные браслеты слежения, касается двоих мужчин – ранее несудимых Б. и Г.
Подозреваемых обязали прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, не покидать город без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, потерпевшими и подозреваемыми, также у них были изъяты паспорта.
Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье сотрудники полиции и прокуратуры задержали подозреваемых в вымогательстве. По данным следствия, группировка рэкетиров состояла из пятерых мужчин, а их главарем был ранее судимый экс-сотрудник МВД.
В полиции сообщили, что задержание произошло во время комплекса негласных следственных действий, сразу после передачи части оговоренной суммы одним из потерпевших. Также стало известно, что слежка за подозреваемыми велась в течении двух месяцев, в течение которых деятельность фигурантов дела тщательно документировалась.
Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.
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