В Запорожье суд выпустил из-под стражи подозреваемых в рэкетирстве

Сегодня, 13:26

Двоим ранее не судимым мужчинам мерой пресечения избрали домашний арест

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Запорожье выпустили из-под стражи двоих подозреваемых в вымогательстве, назначив им меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда

Как стало известно, решение суда, который отправил обоих подозреваемых под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронные браслеты слежения, касается двоих мужчин – ранее несудимых Б. и Г.

Подозреваемых обязали прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, не покидать город без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, потерпевшими и подозреваемыми, также у них были изъяты паспорта.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье сотрудники полиции и прокуратуры задержали подозреваемых в вымогательстве. По данным следствия, группировка рэкетиров состояла из пятерых мужчин, а их главарем был ранее судимый экс-сотрудник МВД.

В полиции сообщили, что задержание произошло во время комплекса негласных следственных действий, сразу после передачи части оговоренной суммы одним из потерпевших. Также стало известно, что слежка за подозреваемыми велась в течении двух месяцев, в течение которых деятельность фигурантов дела тщательно документировалась.

Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.
Запорожье, рэкет, вымогательство, мера пресечения

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"Сегодня"

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