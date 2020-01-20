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В Запорожье сутенерша отправляла подростков в Турцию: видео задержания

20 января, 13:41

Теперь 24-летней преступнице грозит до 12 лет за решеткой

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье молодая женщина выбрала для себя необычную "профессию" – сутенерство. Она втягивала в занятие проституцией подростков.

Клиентов девушка подыскивала за рубежом, в частности – в Турции. Туда же она и отправляла своих подопечных.

"Во время досудебного расследования установлено, что фигурантка подобрала и завербовала несовершеннолетнюю девушку, жительницу Запорожья 2003 года рождения, которую планировала вывезти в Турцию для оказания услуг сексуального характера", – рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.

19 января сутенершу и несовершеннолетнюю девушку задержали в международном аэропорту "Запорожье". Они пытались вылететь из Украины.

Теперь преступнице грозит лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

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