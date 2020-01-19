В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой: появилось видео

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Запорожье, возле которого недавно произошла целая серия ДТП, водитель такси проучил пассажира, который хотел проехаться бесплатно. Мужчина заставил зайца умыться зеленкой, сообщает местное издание "Суббота".

Как выяснилось, пассажир пытался даром достаться с Бабурки до Малого рынка. В Сети уже появилось видео инцидента.

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Напомним, не так давно в Николаеве таксист распылил в лицо полицейским газ и "прокатил" одного из них на капоте. Инцидент произошел на улице Адмиральской. Водитель утверждает, что полицейские беспричинно напали на него, а когда он сел в свою машину, начали силой вытаскивать его из салона, несколько раз ударили по лицу. Обоих копов с места происшествия скорая увезла в больницу.

Также мы сообщали, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

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