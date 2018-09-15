В Запорожье тестируют новую систему оплаты проезда в общественном транспорте

Пассажиры могут оплатить проезд с помощью смартфона и банковского счета

В Запорожье на маршруте № 38 начали тестировать новую систему оплаты проезда: пассажирам необходимо отсканировать QR-код через мобильный телефон, после чего с их банковского счета будут сняты деньги за проезд.

Как сообщает "Голос Украины", в случае, если горожанам понравится такой способ оплаты, безналичный расчет будет внедрен во всех видах коммунального транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье вспыхнул скандал из-за поведения водителя маршрутки, который массово высаживал школьников, которые не могли заплатить за проезд. Жители города возмутились тем, что шофер заявил, будто с ним "никто не подписывал договоров" о бесплатном проезде льготников.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Запорожской области пассажиры возмутились водителем маршрутки, который едва не врезался в бензовоз. До этого, также в Запорожье, уволили хама-водителя, который устроил ссору с школьником.

А на Волыни вспыхнул скандал, когда водитель автобуса с кулаками набросился на льготника-инвалида с ребенком, требуя от них заплатить за проезд.