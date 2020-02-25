В Запорожье тополь рухнул на авто с людьми: появилось видео момента ЧП

В Запорожье из-за ураганного ветра дерево упало на "Москвич" с людьмив салоне. Инцидент попал на видео.

Все произошло 24 февраля на Днепропетровском шоссе. Тополь не только повредил машину, но и перекрыл движение на улице.

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На месте работали полиция и скорая. Врачи госпитализировали пострадавших, которые ехали в автомобиле.

Кроме того, немало беды непогода натворила в Николаевской области. На полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео уже появилось в Сети.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пункта в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

Ранее мы писали, что ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Также ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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