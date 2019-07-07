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В Запорожье трудовые коллективы города выдвинули кандидатов в депутаты

7 июля, 01:44

Представительскую миссию доверили команде действующего мэра города Владимира Буряка


Защищать права горожан, добиться лучшей социальной защиты и качества жизни. В Запорожье накануне на "Славутич – Арене" трудовые коллективы города выдвинули кандидатов в депутаты.

Представительскую миссию доверили команде действующего мэра города Владимира Буряка. В Раду сразу по трем округам от "Оппозиционного блока" будут баллотироваться Анатолий Пустоваров, Виктор Бусько и Игорь Чумаченко.

Говорят – Запорожье богатый город и мог бы быстрее развиваться, если бы большинство налогов оставалось на местах. За это и будут бороться в Раде.

За официальной церемонией наблюдало почти 30 тысяч человек. Претенденты на кресла под куполом отмечают – доверие горожан и трудовых коллективов оправдают. 

Напомним, ранее пять партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями. Свою предвыборную программу политсила представила во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который состоялся в Киеве 10 июня.

Также сообщалось, что "Оппозиционный блок" презентовал команду лидеров , которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их на форуме "Доверяй делам".

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