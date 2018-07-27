В Запорожье тюремщику вынесли приговор за наркотики

Сегодня, 17:59

Обвинение не смогло доказать продажу наркотиков

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

В Запорожской области за хранение наркотиков суд приговорил сотрудника колонии к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в два года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сотрудник государственного учреждения "Софиевская исправительная колония (№ 55)" был задержан в марте с наркотическим средством "метадон" на контрольно-пропускном пункте.

"В помещении контрольно-пропускного пункта задержали инспектора отдела надзора и безопасности у которого изъято наркотическое средство "метадон", общей массой около 29 граммов", – говорится в сообщение.

Обвинение тюремщика направили в суд по статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Во время процесса мужчина заявил о раскаянии и ему дали условный срок.

"Обвиняемый в судебном заседании полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором Вольнянского районного суда инспектора приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года", – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Херсоне осужденный решился на побег из СИЗО – во время прогулки любитель паркура на глазах конвоиров перепрыгнул забор с колючей проволокой высотой в четыре метра.

А в Волгоградской области России заключенный устроил побег из колонии на машине своих надзирателей и в пьяном виде отправился на свидание к девушке.
наркотики, Запорожье, приговор, тюремщик

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"Сегодня"

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