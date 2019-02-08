ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо

В ходе инцидента обошлось без пострадавших

В Запорожье произошло ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция

В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg 2019-02-08T16:00:00+02:00 Запорожье В ходе инцидента обошлось без пострадавших

На Северном шоссе в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествии с участием маршрутки №54 – прямо на ходу у микроавтобуса отвалилось колесо.

Инцидент произошел недалеко от предприятия "Укрграфит", и, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Также мы писали о том, как у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

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