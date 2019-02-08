Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо

Сегодня, 16:00

В ходе инцидента обошлось без пострадавших

В Запорожье произошло ДТП с маршруткой
В Запорожье произошло ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция
В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c2a/cd0/5c5c2acd04e9f.jpg Запорожье В ходе инцидента обошлось без пострадавших

На Северном шоссе в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествии с участием маршрутки №54 – прямо на ходу у микроавтобуса отвалилось колесо.

Инцидент произошел недалеко от предприятия "Укрграфит", и, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Также мы писали о том, как у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, маршрутка, Запорожье

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами

Вчера, 15:02

В результате аварии обошлось без пострадавших

В Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом

5 февраля, 10:58

Водителю на проблему указали взволнованные пассажиры

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм