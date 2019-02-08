ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо
В ходе инцидента обошлось без пострадавших
На Северном шоссе в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествии с участием маршрутки №54 – прямо на ходу у микроавтобуса отвалилось колесо.
Инцидент произошел недалеко от предприятия "Укрграфит", и, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.
Также мы писали о том, как у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами
В результате аварии обошлось без пострадавших