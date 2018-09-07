В Запорожье у маршрутки во время движения оторвалось колесо

Сегодня, 14:19

Инцидент обошелся без пострадавших, поскольку маршрутка ехала на малой скорости

Фото: 061
Фото: 061

Утром 7 сентября в Бородинском микрорайоне Запорожья у маршрутного такси во время движения отвалилось колесо. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 061.

"Колесо оторвалось во время движения. Слава Богу, что ехал не на большой скорости", – написала пассажирка маршрутки.

В результате происшествия обошлось без пострадавших, а водитель вернул пассажирам деньги за проезд.

Что стало причиной поломки и было ли транспортное средство исправно перед выходом на маршрут, пока не известно.

Напомним, ранее в сети появилось впечатляющее видео, сделанное жителем Запорожья, который запечатлел, как водитель маршрутки "утрамбовывал" пассажиров в свой микроавтобус.

Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие случилось в час пик, когда маршрутка была битком набита пассажирами.

Также мы сообщали, что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь), у которой отвалилась задняя дверь.
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