В Запорожье у маршрутки во время движения оторвалось колесо

Утром 7 сентября в Бородинском микрорайоне Запорожья у маршрутного такси во время движения отвалилось колесо. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 061.

"Колесо оторвалось во время движения. Слава Богу, что ехал не на большой скорости", – написала пассажирка маршрутки.

В результате происшествия обошлось без пострадавших, а водитель вернул пассажирам деньги за проезд.







Что стало причиной поломки и было ли транспортное средство исправно перед выходом на маршрут, пока не известно.

Напомним, ранее в сети появилось впечатляющее видео, сделанное жителем Запорожья, который запечатлел, как водитель маршрутки "утрамбовывал" пассажиров в свой микроавтобус.

Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие случилось в час пик, когда маршрутка была битком набита пассажирами.

Также мы сообщали, что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь), у которой отвалилась задняя дверь.