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В Запорожье у супермаркета произошла стрельба: погиб мужчина (видео)

10 августа, 09:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленники скрылись с места инцидента

В Запорожье произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

Так, человека расстреляли напротив Запорожского трансформаторного завода возле супермаркета. Возле него сразу же собрались люди, среди которых был и брат погибшего. Родственник сказал, что в мужчину выстрелили не один, а три раза. После инцидента злоумышленники с оружием скрылись с места события.

По неофициальным данным, пострадавший скончался на месте.

Осторожно! На видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия!

Напомним, ранее, в Херсонской области мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. В результате отец стрелка получил ранение в ногу.

Также напомним, в Ровенской области расстреляли мужчину. После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации. Машину, на которой передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Оказалось, что авто неисправно, а преступники сбежали.

Кроме того, в Киеве совершили покушение на наркобарона – смотрите видео:

Видео: Facebook/Антон Геращенко

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Запорожье стрельба погибшие
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