В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза

Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился к ДТП

В Запорожье у трамвая отказали тормоза. Фото: Facebook

В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a86/499/5c6a86499a6bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a86/499/5c6a86499a6bd.png 2019-02-18T12:24:13+02:00 Запорожье Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился к ДТП

В Запорожье произошел инцидент с трамваем, выполнявшим рейс по маршруту №14: в центре города, на спуске с площади Фестивальной у транспорта отказали тормоза.

Об этом сообщила в своем Facebook запорожанка Инна Позднякова, признавшись, что ей пришлось пережить несколько неприятных минут, однако пассажиры отделались легким испугом.

Также стало известно, что тормоза отключились на короткое время и в районе парка Победы они снова работали. Водитель высадил всех пассажиров у трамвайного депо. Вместо аварийного вагона на линию выпустили замену.

Напомним, недавно в Днепре трамвай №15 слетел с рельсов. Из-за аварии движение других вагонов на улице Макарова было затруднено.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области трамвай сошел с рельсов и врезался в три припаркованные автомобиля. В аварии никто не пострадал.

А в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.

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