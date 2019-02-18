Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза

Сегодня, 12:24

Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился к ДТП

В Запорожье у трамвая отказали тормоза
В Запорожье у трамвая отказали тормоза. Фото: Facebook
В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a86/499/5c6a86499a6bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a86/499/5c6a86499a6bd.png Запорожье Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился к ДТП

В Запорожье произошел инцидент с трамваем, выполнявшим рейс по маршруту №14: в центре города, на спуске с площади Фестивальной у транспорта отказали тормоза.

Об этом сообщила в своем Facebook запорожанка Инна Позднякова, признавшись, что ей пришлось пережить несколько неприятных минут, однако пассажиры отделались легким испугом.

Также стало известно, что тормоза отключились на короткое время и в районе парка Победы они снова работали. Водитель высадил всех пассажиров у трамвайного депо. Вместо аварийного вагона на линию выпустили замену.

Напомним, недавно в Днепре трамвай №15 слетел с рельсов. Из-за аварии движение других вагонов на улице Макарова было затруднено.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области трамвай сошел с рельсов и врезался в три припаркованные автомобиля. В аварии никто не пострадал.

А в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег трамвай, Запорожье, тормоза

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай

1 февраля, 15:51

В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти

На Подоле и на Лесном в Киеве остановились трамваи

1 февраля, 12:55

В обоих случаях трамваи сошли с рельсов

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Газпром фактически скупает европейские компании – Климкин

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)