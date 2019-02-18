В Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза
Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился к ДТП
В Запорожье произошел инцидент с трамваем, выполнявшим рейс по маршруту №14: в центре города, на спуске с площади Фестивальной у транспорта отказали тормоза.
Об этом сообщила в своем Facebook запорожанка Инна Позднякова, признавшись, что ей пришлось пережить несколько неприятных минут, однако пассажиры отделались легким испугом.
Также стало известно, что тормоза отключились на короткое время и в районе парка Победы они снова работали. Водитель высадил всех пассажиров у трамвайного депо. Вместо аварийного вагона на линию выпустили замену.
Напомним, недавно в Днепре трамвай №15 слетел с рельсов. Из-за аварии движение других вагонов на улице Макарова было затруднено.
Мы также сообщали, что в Днепропетровской области трамвай сошел с рельсов и врезался в три припаркованные автомобиля. В аварии никто не пострадал.
А в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.
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