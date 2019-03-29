В Запорожье украли новый контейнер для мусора

Вандалы повредили десятки пластиковых мусорных баков и украли один оцинкованный

В Запорожье украли контейнер для мусора. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье украли новый контейнер для мусора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d0c/774/5c9d0c7740ba4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d0c/774/5c9d0c7740ba4.jpg 2019-03-29T03:04:00+02:00 Запорожье Вандалы повредили десятки пластиковых мусорных баков и украли один оцинкованный

В Запорожье атаке неизвестных вандалов подверглись мусорные контейнеры – было повреждено несколько десятков пластиковых мусорных баков и украден один оцинкованный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как рассказали на предприятии, которое занимается вывозом отходов, с начала года был испорчен 31 контейнер во всех районах города. Рабочие пытались их отремонтировать, но некоторые из них не подлежат восстановлению.

А недавно произошло возгорание мусорных баков в Заводском районе Запорожья. На предприятии предположили, что поджоги были умышленными.

По словам местных жителей, неизвестные в ранним утром подходят к бакам, бросают в них какую-то бутылку, а затем контейнеры загораются, и злоумышленники убегают.

Также недавно стало известно о краже нового оцинкованного контейнера, который был расположен недалеко от Заводской администрации.

По всем этим фактам полицейские проводят расследования. Жителей Запорожья просят бережно относиться к контейнерам для сбора твердых бытовых отходов.

Напомним, недавно в Запорожской области вспыхнул огонь на мусорной свалке, который спасатели тушили целый день, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Также стоит напомнить о масштабном пожаре на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

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