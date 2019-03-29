В Запорожье украли новый контейнер для мусора
Вандалы повредили десятки пластиковых мусорных баков и украли один оцинкованный
В Запорожье атаке неизвестных вандалов подверглись мусорные контейнеры – было повреждено несколько десятков пластиковых мусорных баков и украден один оцинкованный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как рассказали на предприятии, которое занимается вывозом отходов, с начала года был испорчен 31 контейнер во всех районах города. Рабочие пытались их отремонтировать, но некоторые из них не подлежат восстановлению.
А недавно произошло возгорание мусорных баков в Заводском районе Запорожья. На предприятии предположили, что поджоги были умышленными.
По словам местных жителей, неизвестные в ранним утром подходят к бакам, бросают в них какую-то бутылку, а затем контейнеры загораются, и злоумышленники убегают.
Также недавно стало известно о краже нового оцинкованного контейнера, который был расположен недалеко от Заводской администрации.
По всем этим фактам полицейские проводят расследования. Жителей Запорожья просят бережно относиться к контейнерам для сбора твердых бытовых отходов.
Напомним, недавно в Запорожской области вспыхнул огонь на мусорной свалке, который спасатели тушили целый день, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.
Также стоит напомнить о масштабном пожаре на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.
Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье украли новый контейнер для мусора". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами
Отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и мусорят прямо в воду