В Запорожье умер известный режиссер

Сегодня, 14:34

Режиссер Запорожского театра имени Магара Александр Король умер на 77-м году жизни

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Запорожье на 77-м году жизни скончался известный театральный режиссер Александр Король. Сообщение о его смерти было опубликовано на официальном сайте театра имени Магара 14 сентября.

Александр Король на протяжении 16 лет работал в Запорожском театре имени Магара. В своей профессиональной деятельности зарекомендовал себя как достойный режиссер, под руководством которого вышло несколько интересных постановок.

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Сотрудники театра имени Магара выразили свои соболезнования в связи с кончиной режиссера. Прощание с Королем назначено на 15 сентября в академическом театре юного зрителя.

Напомним, ранее мы писали о смерти известного украинского певца, народного артиста Украины Романа Майбороды. Он скончался на 76-м году жизни.

Также мы писали о смерти известного поэта и автора песен Николая Зиновьева, известного по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева и многих других.
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Источник:

"Сегодня"

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