В Запорожье умер известный режиссер

В Запорожье на 77-м году жизни скончался известный театральный режиссер Александр Король. Сообщение о его смерти было опубликовано на официальном сайте театра имени Магара 14 сентября.

Александр Король на протяжении 16 лет работал в Запорожском театре имени Магара. В своей профессиональной деятельности зарекомендовал себя как достойный режиссер, под руководством которого вышло несколько интересных постановок.

Сотрудники театра имени Магара выразили свои соболезнования в связи с кончиной режиссера. Прощание с Королем назначено на 15 сентября в академическом театре юного зрителя.

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