В Запорожье установили елку из противогазов (фото)

В центре Запорожья, на площади Фестивальной, активисты установили елку, украшенную противогазами.
Как сообщает Радио Свобода, елку установили напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где раньше обычно устанавливали центральное дерево города.
По словам инициатора акции Владимира Бобро, активисты пытаются привлечь внимание горожан и местных властей к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.
"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", – пояснил активист.
31 декабря активисты будут дежурить возле елки, но убирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят таким образом поставить определенный социальный эксперимент, чтобы показать самим горожанам, как они относятся к родному городу.
Ранее в детском консультативно-диагностическом центре на улице Тычины, 12, в Киеве сотрудники соорудили особенную елочку, которую украсили не только традиционными игрушками, но и защитной маской, бахилами, перчатками, медицинским халатом и шапочкой.
Напомним, возле Офиса Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке".
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