Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожье установили елку из противогазов (фото)

31 декабря, 18:49

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

31 декабря активисты будут дежурить возле "необычного дерева"

В центре Запорожья, на площади Фестивальной, активисты установили елку, украшенную противогазами.

Реклама

Как сообщает Радио Свобода, елку установили напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где раньше обычно устанавливали центральное дерево города.

По словам инициатора акции Владимира Бобро, активисты пытаются привлечь внимание горожан и местных властей к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.

Фото: Радио Свобода

"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", – пояснил активист.

31 декабря активисты будут дежурить возле елки, но убирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят таким образом поставить определенный социальный эксперимент, чтобы показать самим горожанам, как они относятся к родному городу.

Фото: Радио Свобода

Ранее в детском консультативно-диагностическом центре на улице Тычины, 12, в Киеве сотрудники соорудили особенную елочку, которую украсили не только традиционными игрушками, но и защитной маской, бахилами, перчатками, медицинским халатом и шапочкой.

Реклама

Напомним, возле Офиса Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Новый год елка Запорожье противогаз
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Сеть Эпицентр открывает в Запорожье торговой центр с тремя новыми концептуальными магазинами
Сеть Эпицентр открывает в Запорожье торговой центр с тремя новыми концептуальными магазинамиЗапорожье
Начали строить 16 лет назад: Зеленский открыл мост в Запорожье (фото)
Начали строить 16 лет назад: Зеленский открыл мост в Запорожье (фото)Политика
В Запорожье избрали третьего за две недели главу облсовета
В Запорожье избрали третьего за две недели главу облсоветаЗапорожье
Житель Запорожской области попался на нелегальных перевозках людей в ОРДЛО
Житель Запорожской области попался на нелегальных перевозках людей в ОРДЛОЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять