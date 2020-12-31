В Запорожье установили елку из противогазов (фото)

В центре Запорожья, на площади Фестивальной, активисты установили елку, украшенную противогазами.

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Как сообщает Радио Свобода, елку установили напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где раньше обычно устанавливали центральное дерево города.

По словам инициатора акции Владимира Бобро, активисты пытаются привлечь внимание горожан и местных властей к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.

Фото: Радио Свобода

"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", – пояснил активист.

31 декабря активисты будут дежурить возле елки, но убирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят таким образом поставить определенный социальный эксперимент, чтобы показать самим горожанам, как они относятся к родному городу.

Фото: Радио Свобода

Ранее в детском консультативно-диагностическом центре на улице Тычины, 12, в Киеве сотрудники соорудили особенную елочку, которую украсили не только традиционными игрушками, но и защитной маской, бахилами, перчатками, медицинским халатом и шапочкой.

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Напомним, возле Офиса Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке".

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