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В Запорожье в COVID-отделениях заполнены все койки, а в реанимации нет мест

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 октября, 16:07
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Самая глобальная проблема – это нехватка медицинского персонала, очень нужны реаниматологи
На сегодня загруженность больницы составляет – 99%. Коллаж: "Сегодня"
На сегодня загруженность больницы составляет – 99%. Коллаж: "Сегодня"

Так, в Запорожской областной инфекционной больнице больными COVID-19 заполнены практически все койки. Об этом стало известно сегодня, 11 октября, во время совещания в мэрии по поводу борьбы с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Голос Запорожья.

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"Если сравнивать статистические данные за 2020-й год и за 9 месяцев 2021-го, то можно сказать, что больных стало значительно больше. И значительно больше стало тяжелых случаев. Самому младшему нашему пациенту – 1 месяц. Самому старшему – 96", – рассказала и.о. директора областной инфекционной больницы Ирина Кулеш.

На сегодня загруженность больницы составляет – 98-99%, она рассчитана на 170 коек.

"По состоянию на утро у нас свободно только два мужских места. Реанимация вообще рассчитана на 6 коек. Но у нас на сегодня официально находится 13 больных. И еще 5 больных, которые находятся в отделении, потому что реанимация перегружена", – добавила Кулеш.

По словами руководителя инфекционной больницы, самая глобальная проблема – это нехватка медицинского персонала.

"Если так и дальше пойдет, то очень нужны реаниматологи. Не хватает персонала в реанимацию", – отметила Кулеш.

Украина оказалась на 3 месте в Европе по смертности

Ранее мы сообщали, что по состоянию на понедельник, 11 октября, в мире зафиксировали 238 668 492 случаев заражения на COVID-19, из них 4 867 610 летальных. В этом списке Украина в Европе занимает третью позицию по суточной смертности и распространению COVID-19.

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В Европе по суточной смертности от COVID-19 Украина занимает третью позицию:

  • Россия – 962 человека;
  • Румыния – 211 человека;
  • Украина – 162 человека.

Суточная статистика смертности от COVID-19 в Европе
Суточная статистика смертности от COVID-19 в Европе

В Европе по суточному приросту болезни Украина также занимает третью позицию:

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  • Великобритания – 34 574;
  • Россия – 28 647;
  • Украина – 11 344.

Суточная статистика заболеваемости на COVID-19 в Европе
Суточная статистика заболеваемости на COVID-19 в Европе

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