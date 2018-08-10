В Запорожье в квартире, где живут семеро детей, вспыхнул пожар

В Коммунарском районе Запорожья 9 августа произошел пожар в квартире, где проживает семья с семью детьми. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вызов о пожаре в многоэтажке по улице Рязанской поступил в 17:27.

Как стало известно, в одной из комнат квартиры, расположенной на шестом этаже, загорелись домашние вещи. На момент возгорания в помещении находились четыре человека – женщина и трое детей, еще четверо малышей играли на улице.





Спасатели оперативно справились с огнем, а всех жильцов квартиры вывели на свежий воздух. Детей и маму осмотрели врачи, в госпитализации они не нуждались. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

А в Запорожье причиной пожара стал обычный кондиционер, в котором, как предполагают, произошло замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру".

Также стоит напомнить о том, что в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса, а водитель рассказал, что во время движения в моторном отсеке "что-то стрельнуло" и оттуда повалил густой дым.