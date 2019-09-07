В Запорожье в университете вспыхнул масштабный пожар

В Запорожье в учебном корпусе Национального университета "Запорожская политехника" произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС города.
О пожаре по улице Гоголя Александровского района города спасателям сообщили сегодня в 7:44. Когда пожарники прибыли на место, пламя охватило 140 квадратных метров лекционного зала на третьем этаже. Из-за сильного задымления спасатели работали в специальных аппаратах.
Локализовать пожар удалось в 8:20, а в 8:32 – его полностью ликвидировали. На месте пожара пострадавших нет.
"Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", – рассказали в ГСЧС и отметили, что к тушению пожара привлекли 15 единиц техники и 50 человек личного состава.
Напомним, недавно в Ровно тушили пожар в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка.
Также сообщалось, что сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".
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