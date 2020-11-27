Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожье вандалы повредили мемориальную доску жертвам Голодомора (фото)

27 ноября, 17:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полиция уже ищет нарушителей

В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску и разбили памятный знак на здании, где в 1930-е годы был дом младенца. Во времена Голодомора там умерли почти 800 детей.

Реклама

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, пишет "Радио Свобода".

Правоохранители уже внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства и причастных к преступлению.

В Департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА отметили, что готовят заявление о преступлении, а также специальное обращение в полицию относительно этого инцидента.

Реклама

/ Фото: Радио Свобода

В тренде
Без одежды, но в маске: в Херсоне парень искупался в аквариуме в рыбном отделе (видео)

Мемориальную доску открыли в ноябре 2014 года. Местные активисты, историки и краеведы добивались установления памятной доски на здании жертв Голодомора-геноцида с 2009 года, но сделать это удалось только после Революции достоинства.

Напомним, ранее в Киеве вандалы атаковали известную скульптуру девочки с колосками в Музее Голодомора.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он потребовал от МВД оперативно вычислить вандалов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье вандализм мемориальный комплекс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Протесты предпринимателей в Запорожье: на организаторов составили протокол
Протесты предпринимателей в Запорожье: на организаторов составили протоколЗапорожье
Недвижимость на карантине: шесть советов квартирантам при выборе жилья
Недвижимость на карантине: шесть советов квартирантам при выборе жильяНедвижимость
Прогноз погоды на воскресенье: в каких областях ждать снега
Прогноз погоды на воскресенье: в каких областях ждать снегаУкраина
В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19
В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять