В Запорожье вандалы повредили мемориальную доску жертвам Голодомора (фото)

В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску и разбили памятный знак на здании, где в 1930-е годы был дом младенца. Во времена Голодомора там умерли почти 800 детей.

Реклама

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, пишет "Радио Свобода".

Правоохранители уже внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства и причастных к преступлению.

В Департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА отметили, что готовят заявление о преступлении, а также специальное обращение в полицию относительно этого инцидента.

Реклама / Фото: Радио Свобода В тренде Без одежды, но в маске: в Херсоне парень искупался в аквариуме в рыбном отделе (видео)

Мемориальную доску открыли в ноябре 2014 года. Местные активисты, историки и краеведы добивались установления памятной доски на здании жертв Голодомора-геноцида с 2009 года, но сделать это удалось только после Революции достоинства.

Напомним, ранее в Киеве вандалы атаковали известную скульптуру девочки с колосками в Музее Голодомора.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он потребовал от МВД оперативно вычислить вандалов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама