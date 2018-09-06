В Запорожье вдрызг пьяный водитель снес дорожный знак: опубликованы фото

В Запорожье вдрызг пьяный водитель устроил ДТП по улице Автозаводская на Южном жилмассиве. Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, инцидент произошел в ночь на 6 сентября, когда автомобиль Toyota Corolla под управлением 60-летнего мужчины, сбил дорожный знак.

Копы, приехавшие на место ДТП, заметили у водителя признаки опьянения. После соответствующих тестов у шофера было обнаружено 2,08 промилле алкоголя, что в 10 раз больше максимально допустимой нормы.







Полицейские оформили на водителя протоколы по статьям "управление в состоянии опьянения", а также по статье "совершение ДТП". Кроме уплаты штрафов ему еще придется ремонтировать свой автомобиль и дорожный знак.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.