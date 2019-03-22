В Запорожье ветерану АТО выделили комнату, в которой оказался труп

В комнате, где находилось тело, были выбиты окна, лежали горы мусора и не работала канализация

Запорожский ветеран АТО получил "уникальную" комнату. Скриншот.

В Запорожье ветерану АТО выделили комнату, в которой оказался труп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4eb/07d/5c94eb07d7cee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4eb/07d/5c94eb07d7cee.jpg 2019-03-22T16:11:00+02:00 Запорожье В комнате, где находилось тело, были выбиты окна, лежали горы мусора и не работала канализация

В Запорожье ветерану боев на Донбассе выделили жилье, в котором оказался труп, который пролежал в помещении около двух недель.

Как сообщили журналисты местной телекомпании "Алекс", военный попал в комнату по ордеру и обнаружил голые стены, дырявые полы, горы мусора, неработающую канализацию и вдобавок полуразложившийся труп.

По словам журналистов, страшная находка была сделана в многоэтажном доме по улице Привокзальной. Новый владелец комнаты заявил, что он несколько лет стоял в очереди на получение жилья, и добиться права на квадратные метры сумел только после обращения непосредственно к мэру города.

Напомним, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. Пережив не одну операцию, мужчина не узнает себя в зеркале. Шанс на новую жизнь ему подарили украинские волонтеры.

Напомним, в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:

Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.

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