В Запорожье водитель Lanos сбил 19-летнюю девушку

Сегодня, 20:19

Водитель не снизил скорости у перехода, а пострадавшая оказалась в больнице

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожье на Северном шоссе 14 ноября водитель Daewoo Lanos сбил 19-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, шофер нарушил правила дорожного движения и не снизил скорости перед пешеходным переходом, где и совершил наезд.

На месте происшествия были вызваны копы и медики скорой помощи. На водителя 1959 года рождения составили административный протокол. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщалось, утром 14 ноября в центре Запорожья, на проспекте Соборном, водитель  Lancia Ypsilon не справился с управлением и врезался в стену здания. В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик.

Напомним, что ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
ДТП, пешеход, Запорожье

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"Сегодня"

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