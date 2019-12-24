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В Запорожье водитель маршрутки избил пассажира на костылях: появилось видео

24 декабря, 14:19

Конфликт начался из-за грязной одежды пассажира

/ Фото: Pixabay

В Запорожье маршрутчик набросился на мужчину на костылях и избил его на глазах у пассажиров. Видео инцидента опубликовали в Тelegram-канале "Це Запоріжжя".

Судя по видео, конфликт начался из-за грязной одежды мужчины. Пассажир рассказал, что он ехал стоя, но водитель сам сказал ему "присесть". Потом маршрутчик заметил, что мужчина в грязной куртке и разозлился – он пускал в ход нецензурную брань и кулаки. Водитель бил пассажира по голове мужчину и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.

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Отметим, что на избиение мужчины другие пассажиры никак не отреагировали. Некоторые из них снимали видео, а другие спокойно проходили по салону.

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Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины. В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях конфликтов в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки. И что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места.

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