В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с 9-летним мальчиком (фото)

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения / Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье в Вознесеновском районе, нетрезвый водитель легковушки на дороге сбил 37-летнюю женщину и 9-летнего мальчика.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Golf, 1994 года рождения, осуществляя движение по проезжей части Прибрежной магистрали, совершил наезд на пешеходов – женщину 1984 года рождения и 9-летнего мальчика, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

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Водителя осмотрели, оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители задержали его на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля в Киеве произошло пьяное ДТП – погибшая девушка вылетела из окна на асфальт . Сразу же после ДТП брат водителя, муж потерпевшей, скрылся с места аварии – он бросил умирающую на асфальте жену.

А сегодня в столице стреляли на Соломянке, есть раненый. Сначала полицейские предположили, что был конфликт двух мужчин, но потом нашелся свидетель другой версии.