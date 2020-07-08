В Запорожье военнослужащий развращал 13-летнего школьника

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Военная прокуратура Запорожского гарнизона вручила подозрение военнослужащему за попытку развращения подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Указанный военнослужащий, находясь в Запорожье и действуя с прямым умыслом, с целью удовлетворения своей половой страсти совершил в отношении малолетней особы, 2007 года рождения, развратные действия. За совершенное преступление ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 июля в Александровском районе города.Известно, что 34-летний мужчина числится военнослужащим ВСУ Украины в одной из воинских частей Киевской области. Он приехал в отпуск в родной город, где вечером того дня и попытался развратить 13-летнего школьника.

Как сообщает 061, ссылаясь на руководителя Запорожского гарнизона военной прокуратуры Андрея Сопивника, родители подростка обратились в полицию.

"Военнослужащему уже объявили подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей", - рассказал Сопивник.

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