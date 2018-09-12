В Запорожье вор-неудачник "отказался" от золота и шести тысяч долларов: опубликованы фото

Сегодня, 11:14

Добычей злодея стали две тысячи гривен из кошелька пенсионерки

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

В Запорожье вор украл кошелек пенсионерки с двумя тысячами гривен и выбросил сумку, в которой была крупная сумма в валюте и золотые украшения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, 11 сентября 86-летняя женщина заявила, что после посещения рынка у нее была украдена сумка.

По словам пенсионерки, покупая мед, она достала из сумки кошелек, в котором было две тысячи гривен, а один из продавцов предложил ей донести тяжелую сумку до подъезда, а в конце пути выхватил ее и убежал.

Полицейские проследили путь бегства воришки и нашли сумку женщины, в которой находилось пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, кнопочный телефон и золотые изделия.

Из сумки пропал только кошелек, в котором было две тысячи, а остальное ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет. Стоит добавить, что женщина отказалась писать заявление о краже.

Напомним, недавно в центре Одессы средь бела дня вор попытался пытался ограбить квартиру, на выходе из которой столкнулся с соседом. Злоумышленник попытался сбежать, за ним погнались другие соседи. Во время бегства вор перепрыгнул через забор и сломал обе ноги.

А перед этим в Мелитополе полиция задержала мужчину, которого искали за кражу, а теперь еще и подозревают в наркоторговле – он был в розыске и скрывался от правоохранителей.

А ранее в Запорожье двое мужчин были задержаны копами за кражу алкоголя и сигарет из супермаркета, и, едва они вышли из отделения полиции, совершили нападение на прохожего.
кража, вор, Запорожье

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье вор-неудачник "отказался" от золота и шести тысяч долларов: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: пресс-служба "Укрзализныци" (иллюстрация)

У львовского бизнесмена в поезде похитили почти три миллиона гривен

10 Сентября, 20:40

Злоумышленники находятся под домашним арестом

Происшествия

На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

10 Сентября, 14:44

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы
Загрузка...

Запорожье

Скриншот

В Запорожье охранники избили мужчину у магазина: опубликовано видео

9 Сентября, 03:03

Охранник возмутились словами пьяного и нанес ему несколько жестких ударов

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Запорожье средь бела дня вор унес из квартиры все ценности

20 Июля, 11:31

Запорожские копы оперативно разоблачили вора, который обнес квартиру
Загрузка...