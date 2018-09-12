В Запорожье вор-неудачник "отказался" от золота и шести тысяч долларов: опубликованы фото

В Запорожье вор украл кошелек пенсионерки с двумя тысячами гривен и выбросил сумку, в которой была крупная сумма в валюте и золотые украшения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, 11 сентября 86-летняя женщина заявила, что после посещения рынка у нее была украдена сумка.

По словам пенсионерки, покупая мед, она достала из сумки кошелек, в котором было две тысячи гривен, а один из продавцов предложил ей донести тяжелую сумку до подъезда, а в конце пути выхватил ее и убежал.







Полицейские проследили путь бегства воришки и нашли сумку женщины, в которой находилось пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, кнопочный телефон и золотые изделия.

Из сумки пропал только кошелек, в котором было две тысячи, а остальное ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет. Стоит добавить, что женщина отказалась писать заявление о краже.

Напомним, недавно в центре Одессы средь бела дня вор попытался пытался ограбить квартиру, на выходе из которой столкнулся с соседом. Злоумышленник попытался сбежать, за ним погнались другие соседи. Во время бегства вор перепрыгнул через забор и сломал обе ноги.

А перед этим в Мелитополе полиция задержала мужчину, которого искали за кражу, а теперь еще и подозревают в наркоторговле – он был в розыске и скрывался от правоохранителей.

А ранее в Запорожье двое мужчин были задержаны копами за кражу алкоголя и сигарет из супермаркета, и, едва они вышли из отделения полиции, совершили нападение на прохожего.