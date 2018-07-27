В Запорожье мужчина за три дня украл и съел 22 кг деликатесов
Среди съеденных вкусностей были корейка, балык и сало на четыре тысячи гривен
В Запорожской области житель Приазовского района на протяжении трех дней тайно наведывался в соседских двор и воровал мясные деликатесы: за это время он вынес более 22 кг копченостей – балыка, корейки и сала, а потом съел их со своими друзьями.
Ущерб составил почти 4000 гривен, и недавно ему вынесли приговор по статье "Кража". За все похищенное вор уже внес оплату, передает IPnews.
По его словам, все похищенное он съел вместе с друзьями. А суд признал его виновным, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Напомним, ранее в Мелитополе полиция задержала мужчину, которого искали за кражу, а теперь еще и подозревают в наркоторговле – он был в розыске и скрывался от правоохранителей.
А ранее в Запорожье двое мужчин были задержаны копами за кражу алкоголя и сигарет из супермаркета, и, едва они вышли из отделения полиции, совершили нападение на прохожего.
Также мы писали о том, как в Запорожской области бойцы КОРДа задержали двоих мужчин, которые выкрали предпринимателя. В ходе осмотра полицейские изъяли у мужчин два пистолета. Было открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
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