В Запорожье мужчина за три дня украл и съел 22 кг деликатесов

Среди съеденных вкусностей были корейка, балык и сало на четыре тысячи гривен

В Запорожской области житель Приазовского района на протяжении трех дней тайно наведывался в соседских двор и воровал мясные деликатесы: за это время он вынес более 22 кг копченостей – балыка, корейки и сала, а потом съел их со своими друзьями.

Ущерб составил почти 4000 гривен, и недавно ему вынесли приговор по статье "Кража". За все похищенное вор уже внес оплату, передает IPnews.

По его словам, все похищенное он съел вместе с друзьями. А суд признал его виновным, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Мелитополе полиция задержала мужчину, которого искали за кражу, а теперь еще и подозревают в наркоторговле – он был в розыске и скрывался от правоохранителей.

А ранее в Запорожье двое мужчин были задержаны копами за кражу алкоголя и сигарет из супермаркета, и, едва они вышли из отделения полиции, совершили нападение на прохожего.

Также мы писали о том, как в Запорожской области бойцы КОРДа задержали двоих мужчин, которые выкрали предпринимателя. В ходе осмотра полицейские изъяли у мужчин два пистолета. Было открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".