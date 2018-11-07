В Запорожье вор украл 400-литровый аквариум
Копы оперативно задержали подозреваемого в совершения кражи
В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в краже аквариума из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Как стало известно, заявление о преступлении поступило 6 ноября от 37-летней жительницы Запорожья. По словам потерпевшей, пока ее не было дома, неизвестный проник во двор и унес оттуда стеклянный аквариум объемом 400 литров.
В ходе проведения оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – им оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Харьковской области охотники за металлом украли 100-килограммовую ванну и продали ее. Позже их задержали и теперь ворам грозит до шести лет тюрьмы.
Также стоит напомнить о том, как возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве 13-летняя девочка украла кошелек у женщины.
Кража произошла в помещении ресторана быстрого питания – девочка расстегнула рюкзак и вытащила из него кошелек с деньгами и банковскими карточками. Произошедшее увидели правоохранители, которые отрабатывали территорию вокзала.
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