В Запорожье возобновили реконструкцию парка Гагарина
Рабочие начали устанавливать современную детскую площадку
В Коммунарском районе Запорожья возобновились работы по реконструкции центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Работы в парке Гагарина начались еще в 2016 году и за два года было уложено более 14 тысяч квадратных метров. пешеходных дорожек. Также рабочие заменили все скамейки и урны, установили наружное освещение и прочее.
Сейчас на очереди – третий этап реконструкции. Специалисты начали возводить современную детскую площадку. Кроме того, в парке проложат травмобезопасное покрытие, а также проведут озеленение на площади 2300 квадратных метров.
Стоит отметить, что парк Гагарина является одним из любимых мест для отдыха у запорожцев. Местные жители в выходные дни устраивают здесь небольшие пикники, а люди старшего возраста по выходным проводят танцевальные клубы.
Напомним, ранее в Запорожье атаке вандалов подвергся центральный сквер Хортицкого района города – ночью были повреждены скамейки и урны, установленные в парке.
Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь. Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.
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