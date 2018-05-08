В Запорожье возобновят суд над членами банды экс-"смотрящего" Анисима

В Запорожье возобновляется суд над членами организованной преступной группы Евгения Анисимова, бывшего так называемого "смотрящего" времен Януковича – местного криминального авторитета по прозвищу "Анисим". Об этом сообщили в Коммунарском районном суде города.

В ходе судебных заседаний будет рассматриваться обвинение бывшего телохранителя "смотрящего", Андрея Гречковского, в умышленном убийстве, незаконном обращении с оружием и вымогательстве.

Еще одной обвиняемой, экс-депутату Запорожского городского совета Елене Бондаренко инкриминируют вымогательство в составе организованной группы.

Коллегия судей назначила слушания на 10 мая в 11:00. В настоящее время Гречковский находится под арестом в следственном изоляторе, а Бондаренко – под домашним арестом в период с 20:00 до 7:00.

Напомним, ранее запорожский бизнесмен объявил о вознаграждении в пять миллионов гривен за поимку "Анисима" .

Также мы писали о том, что Генеральная прокуратура Украины обжаловала в апелляционном суде приговор так называемой "банде лысых", члены которой в течение восьми лет совершали налеты на предприятия и фирмы, а также убили человека.