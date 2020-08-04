В Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу: есть раненый

В Запорожье правоохранители задержали гражданина Грузии по подозрению в ранении другого человека из огнестрельного оружия. Известно, что он работает врачом в одном из роддомов города.

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Как сообщает УНН, ссылаясь на полицию, инцидент произошел во дворе жилого дома. Двое мужчин поссорились и иностранец несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента.

Пострадавший получил огнестрельные ранения груди, его госпитализировали. Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье мужчина открыл стрельбу по полицейскому. Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Также напомним, в Херсонской области мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. В результате чего отец стрелка получил ранение в ногу.

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Кроме того, в Запорожье парня в ходе ссоры расстреляли из пистолета Флобера.

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

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