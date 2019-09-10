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В Запорожье вспыхнул киоск: поджигатели попали на видео

10 сентября, 14:23

Владелец утверждает, что за день до поджога ему угрожали

В Запорожье подожгли киоск, владельцу которого накануне предложили услуги по охране. Когда мужчина отказался сотрудничать, неизвестный предупредил предпринимателя, что у него будут проблемы.

Уже ночью киоск, в котором продавали пиво и рыбу, загорелся. Момент поджога зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как трое мужчин обливают киоск жидкостью, после чего вспыхивает пожар.

"Следователь изъял вещественные доказательства, проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Продолжается досудебное расследование", – сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Анна Максименко.

Напомним, в Днепре судят двух мужчин, которые в феврале этого года подожгли одну из городских кофеен

Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине резко, на 21%, выросло число пожаров. Сейчас на пожарах в среднем каждый день погибают 6 человек и 4 получают травмы, также огонь каждые сутки уничтожает и повреждает 73 здания и 12 единиц техники.

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