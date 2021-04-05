В Запорожье вспыхнул масштабный пожар: погибли три человека (фото)

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

Вечером 4 апреля, в Запорожье вспыхнул пожар в пятиэтажке – погибли три человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Спасатели, которые прибыли на место, установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на общей площади 20 кв. м. В 23:25 они локализовали пожар, а в 23:45 – полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

"В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 3-х человек без признаков жизни. Ими оказались женщина, 1937 г.р., мужчины, 1973 и 1970 г.р.", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. С аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

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