В Запорожье вспышку коронавируса обнаружили в общежитии университета: что известно

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) произошла вспышка коронавируса: заражение подтвердили у 29 иностранных студентов.

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Об этом сообщили на сайте Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Согласно опубликованной информации, вспышка случилась среди студентов иностранного факультета ЗГМУ, которые жили в общежитии вуза.

Первый случай COVID-19 зафиксировали 11 августа у студента 2 курса. Затем положительный результат ПЦР-теста был в его соседа по комнате. Заболевших госпитализировали в областную инфекционную больницу.

72 студентам, которые контактировали с пациентами, также провели обследование. По состоянию на 8:00 15 августа COVID-19 выявили у 29 человек. Из них 25 зараженных с легким течением болезни госпитализировали в городскую больницу №7, еще четырех человек в состоянии средней степени тяжести отвезли в областную инфекционную больницу.

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В общежитии, где зафиксировали вспышку, уже провели дезифекцию, здание взяли под охрану. Кроме того, на входе во все общежития студентам проводят температурный скрининг и опрашивают об их состоянии здоровья.

Всего в Запорожской области обнаружили 1069 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, всего в Украине коронавирус обнаружили у 89 719 человек. Инфекция уже унесла жизни 2044 наших граждан (33 за последние сутки). Выздороветь удалось 47 430 инфицированным (633 за последние сутки).

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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