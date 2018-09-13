В Запорожье вынесли приговор матери, которая использовала дочь для нищенства

Сегодня, 19:09

Женщину приговорили к году лишения свободы с испытательным сроком

Иллюстрация. Автор фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
Иллюстрация. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Запорожье женщину, которая использовала собственную дочь для попрошайничества, суд приговорил к году лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Как выяснилось в ходе расследования, женщина на протяжении года использовала ребенка для попрошайничества, собирая деньги якобы на лечение девочки, хотя малышка не имела проблем со здоровьем. Собранные средства женщина тратила по собственному желанию.

Сейчас девочка находится в специальном учреждении – ее передали на государственное обеспечение. 

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" провели расследование, посвященное "профессиональным" нищим. По словам криминальных экспертов, сеть попрошаек является хорошо организованным бизнесом.

Вокзалы, церкви, площади – побирушки находятся там, где постоянно ходит много людей. На лекарства, костыли, коляску или операцию они собирают деньги годами, время от времени меняя "рабочее" место.

Также мы писали о случае в Харькове, где бывший боец полка "Азов" устроил разоблачения мнимым нищим: молодой человек попытался снять с "бабушки" платок, и объяснил что его насторожил молодой голос "пенсионерки", а также отсутствие морщин на ее лице. Оказалось, что под личиной "старушки" пряталась женщина, которой на вид около 30 лет.

Также разоблачение побирушки устроил прохожий в Ровно, когда к нему обратился мужчина, прикинувшийся калекой.
Запорожье, нищие, милостыня

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Источник:

"Сегодня"

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