В Запорожье вынесли приговор несовершеннолетней сутенерше

Девушка склоняла женщин к занятию проституцией и подыскивала им "клиентов"

Украинок продавали в сексуальное рабство на Ближний Восток. Фото: Pixabay

В Запорожье вынесли приговор девушке, которая склоняла женщин к занятию проституцией за границей и в Украине. Ей удалось найти двух "подопечных", которые находились в сложной жизненной ситуации, причем одна из них оказалась несовершеннолетней.

В момент совершения преступления, в 2017-2018 годах, сутенерша, будучи еще несовершеннолетней, занималась поиском желающих оказывать интимные "услуги" иностранцам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Воспользовавшись тем, что девушки находились в сложных семейных и материальных обстоятельствах, подсудимая склонила их к проституции. При этом процент от своего заработка "подопечные" передавали обвиняемой за то, что она подыскивала им "клиентов".

Рассмотрев материалы расследования, суд признал девушку виновной, однако, учитывая то, что обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, а также несовершеннолетний возраст и отсутствие претензий со стороны потерпевших, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял "клиентам"-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

Также мы писали, что 24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре. Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Волынской области задержали торговцев людьми. Все произошло прямо на границе на таможенном пункте "Ягодин". Двое мужчин вывозили из Украины трех девушек для работы в секс-индустрии. Схема, по данным правоохранителей, была такой: сначала женщинам обещали легальную работу за рубежом, но впоследствии загоняли их в долги и заставляли торговать телом. Задержанные – граждане Украины и Армении. Им грозит от пяти до 12 лет заключения.

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