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В Запорожье взорвали банкомат: фото, видео

18 февраля, 10:53

В результате взрыва конструкции банкомата отлетели на несколько метров

В Запорожье неизвестные взорвали банкомат в отделении банка. Местные жители говорят, что сильный взрыв прогремел около 3-х часов ночи, сообщает 061.

Само отделение находиться в жилом доме. Судя по фото, балкон на втором этаже не пострадал. А вот стекла и конструкции возле входа в помещение в результате взрыва разлетелись на несколько метров.

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Банкомат, находившийся в отделении, вскрыт. Там осталась только одна касета из пяти, были ли деньги в остальных — пока не известно.

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В Национальной полиции Запорожской области сообщают, что сейчас проверяется вся информация.

Напомним, в Николаеве ночью в воскресенье, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города.

Также в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн . В результате взрыва разорвало все кассеты с деньгами, которые разлетелись.

Кроме того, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Все вещественные доказательства копы изъяли.

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