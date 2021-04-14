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В Запорожье яму на дорогах "залатали" слепками челюстей: видео

14 апреля, 15:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Запорожье яму на дороге пытались "отремонтировать" с помощью сотни слепков челюстей, вероятно, они принадлежали клинике

В Запорожье придумали оригинальный способ борьбы с ямами на дорогах. Ее заполнили слепками человеческих челюстей.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

"На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог", – написали под записью.

На видео видно, что в большую яму на дороге высыпали сотни слепков челюстей. На них есть имена собственников. Вероятно, слепки принадлежали одной из стоматологических клиник, однако точное их происхождение неизвестно.

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Видео: Это Запорожье

Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.

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Также мы писали, что на одной из городских дорог в Черкассах нельзя ни проехать, ни пройти. Жители называют ее "дорогой смерти", поскольку трехметровые выбоины уничтожают автомобили.

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Запорожье дороги Яма ямы ремонт дорог
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