В Запорожье яму на дорогах "залатали" слепками челюстей: видео

В Запорожье придумали оригинальный способ борьбы с ямами на дорогах. Ее заполнили слепками человеческих челюстей.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".
"На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог", – написали под записью.
На видео видно, что в большую яму на дороге высыпали сотни слепков челюстей. На них есть имена собственников. Вероятно, слепки принадлежали одной из стоматологических клиник, однако точное их происхождение неизвестно.
Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.
Также мы писали, что на одной из городских дорог в Черкассах нельзя ни проехать, ни пройти. Жители называют ее "дорогой смерти", поскольку трехметровые выбоины уничтожают автомобили.
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