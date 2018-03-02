В Запорожье за неделю с гриппом слегли более 5 тысяч человек

Половина заболевших оказались детьми, а каждый пятый – школьником

В Запорожье за последнюю неделю гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями заразились 5 134 человека.

Как сообщает областной лабораторный центр Минздрава, половина из заболевших – дети, при чем каждый пятый заболевший – школьник.

Всего из-за гриппа и ОРВИ находится занятия пропускают около тысячи учащихся школ города.

По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших запорожцев снизилось на 18,5% (ранее было 6,3 тысячи человек).

В пересчете на общую численность жителей Запорожья, сейчас болеет 65 человек из тысячи.

Всего перед началом эпидемического сезона в Запорожье против гриппа было привито 13,7 тысяч человек.

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