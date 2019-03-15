В Запорожье за несколько минут обокрали сразу три автомобиля

Воры разбили окна в машинах и унесли ценные вещи

В Запорожье обокрали сразу несколько автомобилей. Фото: Акцент.

В Запорожье за несколько минут обокрали сразу три автомобиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b6e/b28/5c8b6eb28efef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b6e/b28/5c8b6eb28efef.jpg 2019-03-15T11:28:00+02:00 Запорожье Воры разбили окна в машинах и унесли ценные вещи

В Запорожье на острове Хортица обворовали припаркованные автомобили – за полчаса воры проникли сразу в три машины. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Акцент".

Инцидент произошел 14 марта недалеко от ресторана "Пектораль". По словам хозяйки одной из легковушек, неизвестные разбили в машине стекла, затем вытащили из салона сумку с деньгами и документами.

Кроме того, женщина рассказала, что злоумышленники обчистили еще два автомобиля, припаркованных рядом. Девушка предупреждает горожан, чтобы не оставляли в автомобилях ценные вещи.

Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

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