В Запорожье за разбой и грабеж задержали россиянина

Злоумышленник ударил мужчину по голове и украл у него телефон

В Запорожье задержали гражданина России, который ограбил и избил местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 9 августа: 26-летний россиянин ударил мужчину по голове и отобрал у него телефон. Злоумышленника уже задержали полицейские. Как выяснилось, мужчина был ранее судим. Кроме того, как рассказали правоохранители, вероятно, мужчина причастен к краже другого телефона в Запорожье в тот же день.

На данный момент правоохранители открыли уголовные производства по признакам по признакам ч.2 ст. 186 ("Грабеж") и ч.2 ст.187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.

Не так давно на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.

А 17 апреля полиция Запорожья задержала гражданина России с оружием и наркотиками. Во время обыска автомобиля мужчины полицейские изъяли пистолет, патроны к нему и 200 грамм амфетамина.