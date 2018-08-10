В Запорожье за разбой и грабеж задержали россиянина

Сегодня, 15:50

Злоумышленник ударил мужчину по голове и украл у него телефон

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Запорожье задержали гражданина России, который ограбил и избил местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 9 августа: 26-летний россиянин ударил мужчину по голове и отобрал у него телефон. Злоумышленника уже задержали полицейские. Как выяснилось, мужчина был ранее судим. Кроме того, как рассказали правоохранители, вероятно, мужчина причастен к краже другого телефона в Запорожье в тот же день.                                  

На данный момент правоохранители открыли уголовные производства по признакам по признакам ч.2 ст. 186 ("Грабеж") и ч.2 ст.187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.

Не так давно на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.

А 17 апреля полиция Запорожья задержала гражданина России с оружием и наркотиками. Во время обыска автомобиля мужчины полицейские изъяли пистолет, патроны к нему и 200 грамм амфетамина. 
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