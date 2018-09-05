В Запорожье задержали американского контрабандиста

Сегодня, 14:23

Гражданин США пытался вывезти из Украины раритетные ордена и медали

Фото: Запорожская таможня
Фото: Запорожская таможня

В Запорожье сотрудники таможенной службы задержали гражданина Соединенных Штатов Америки со старинными орденами и медалями времен Второй мировой войны.

Как говорится в сообщении областного таможенного управления Государственной фискальной службы, 4 сентября в Международном аэропорту "Запорожье" во время оформления пассажиров рейса в Стамбул американец выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенный порядок.

После пересечения "зеленого коридора" таможенники решили осмотреть его багаж, и обнаружили старинные ордена, орденскую книжку и медали с советской символикой. Какие-либо разрешительные документы и экспертные заключения на эти награды отсутствовали.

При этом подобные предметы запрещено вывозить из Украины, и поэтому у гражданина США, который нарушил порядок прохождения таможенного контроля, награды были изъяты и начата проверка.

Напомним, ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Также мы писали о том, что Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.
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"Сегодня"

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