В Запорожье задержали автомобильного вора со сканером
Задержанного подозревают в совершении двух краж из автомобилей
В Запорожье оперативники совместно с патрульными задержали автовора-"сканериста". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 30-летний ранее судимый местный житель на улице Чубанова с помощью специального технического прибора проник в салоны автомобилей Chevrolet и Skoda и украл деньги и ценное имущество.
Копы задержали злоумышленника на Набережной магистрали по улице Автозаводской. При осмотре автомобиля Mazda, на котором передвигался подозреваемый, были обнаружены и изъяты прибор для сканирования, перчатки и вещи потерпевших.
В настоящее время задержанного проверяют на причастность к совершению других аналогичных краж. Были открыты уголовные производства, досудебное расследование продолжается – полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
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