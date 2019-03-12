В Запорожье задержали автовора, который обчистил гаражи кооператива
Злоумышленник взломал замки гаражей и украл аккумуляторы
В Запорожье полицейские задержали мужчину, который обокрал гаражи одного из местных кооперативов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, копы заметили на улице Благовещенской мужчину, который что-то тянул через дырку в заборе и, заметив патрульных, попытался сбежать.
Полицейские остановили мужчину и выяснили, что он проник в чужой гараж и похитил оттуда аккумуляторы. При осмотре территории копы обнаружили гараж со сломанным замком, а также еще одну постройку со взломанной дверью.
На место происшествия вызвали владельцев помещений и следователей. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.
А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали автовора, который обчистил гаражи кооператива". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Запорожья произошло разбойное нападение
Нападавшие, угрожая ножом, вырвали из рук мужчины iPhone