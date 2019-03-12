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В Запорожье задержали автовора, который обчистил гаражи кооператива

Сегодня, 11:50

Злоумышленник взломал замки гаражей и украл аккумуляторы

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region.
В Запорожье задержали автовора, который обчистил гаражи кооператива //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg Запорожье Злоумышленник взломал замки гаражей и украл аккумуляторы

В Запорожье полицейские задержали мужчину, который обокрал гаражи одного из местных кооперативов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, копы заметили на улице Благовещенской мужчину, который что-то тянул через дырку в заборе и, заметив патрульных, попытался сбежать.

Полицейские остановили мужчину и выяснили, что он проник в чужой гараж и похитил оттуда аккумуляторы. При осмотре территории копы обнаружили гараж со сломанным замком, а также еще одну постройку со взломанной дверью.

На место происшествия вызвали владельцев помещений и следователей. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

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Тег кража, Запорожье, аккумулятор, автовор

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