В Запорожье задержали банду автоугонщиков во главе с полицейским

Сегодня, 12:52

Участникам преступной группировки уже объявили о подозрении


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье правоохранители задержали преступную группировку во главе с полицейским, которая занималась угоном автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали в полиции, еще в 2017 году следственным управлением полиции Запорожской области было начато уголовное производство по фактам незаконного завладения неизвестными лицами чужим имуществом и транспортными средствами. Тогда правоохранители подозревали, что банда могла действовать под прикрытием полицейских. Как выяснилось, во главе группировки был инспектор патрульной полиции региона: его вместе с соратниками задержали после похищения автомобиля.

"После проведения комплекса соответствующих мероприятий выяснилось, что группа злоумышленников действует именно под руководством полицейского. Главарем группы угонщиков оказался 30-летний лейтенант полиции, состоящий в должности инспектора патрульной полиции с 2016 года. Сообщниками полицейского оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 24 лет", – отметили в полиции.

На данный момент преступников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Следователи полиции Днепропетровской области объявили фигурантам о подозрении по ч.2 ст.289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

Кроме того, в Запорожье правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры. 

А в Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса
Запорожье, банда, задержание, подозрения, полицейский, автоугонщики

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье задержали банду автоугонщиков во главе с полицейским". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Ограбление на 3 миллиона в Киеве – членам банды из Грузии сообщили о подозрении

26 Июня, 12:32

Преступники тщательно готовились  

Происшествия

В Киеве массово орудуют квартирные воры

2 Июля, 15:55

Правоохранители задержали группировку из четырех человек
Загрузка...

Другие регионы

В Житомирской области ликвидировали банду рэкетиров

4 Июля, 00:49

Задержанные угрожали местным бизнесменам расправой над семьями, если те не уплатят "дань"

Запорожье

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье полицейские задержали банду квартирных воров

Вчера, 21:38

Преступники передвигались на черном BMW
Загрузка...