В Запорожье задержали банду автоугонщиков во главе с полицейским

В Запорожье правоохранители задержали преступную группировку во главе с полицейским, которая занималась угоном автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали в полиции, еще в 2017 году следственным управлением полиции Запорожской области было начато уголовное производство по фактам незаконного завладения неизвестными лицами чужим имуществом и транспортными средствами. Тогда правоохранители подозревали, что банда могла действовать под прикрытием полицейских. Как выяснилось, во главе группировки был инспектор патрульной полиции региона: его вместе с соратниками задержали после похищения автомобиля.

"После проведения комплекса соответствующих мероприятий выяснилось, что группа злоумышленников действует именно под руководством полицейского. Главарем группы угонщиков оказался 30-летний лейтенант полиции, состоящий в должности инспектора патрульной полиции с 2016 года. Сообщниками полицейского оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 24 лет", – отметили в полиции.

На данный момент преступников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Следователи полиции Днепропетровской области объявили фигурантам о подозрении по ч.2 ст.289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

Кроме того, в Запорожье правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры.

А в Житомирской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса