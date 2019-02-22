В Запорожье задержали фармацевта, которая продавала наркотики

Женщина продавала наркосодержащие лекарства без рецепта

Запорожские копы уличили аптекарей в нелегальной продаже наркотиков. Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали фармацевта, которая продавала наркотики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa7/611/5c6aa7611b8f6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa7/611/5c6aa7611b8f6.jpeg 2019-02-22T16:48:00+02:00 Запорожье Женщина продавала наркосодержащие лекарства без рецепта

В Запорожье сообщили о подозрении фармацевту аптеки, которая продавала наркотические лекарства без рецепта. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также сообщается, что в одной из аптек Коммунарского района прошла проверка. Было установлено, что фармацевт этой аптеки продала без рецепта 40 таблеток сильнодействующего препарата, содержащего кодеин.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать должность.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Также мы писали о том, как в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил.

А в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.

Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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