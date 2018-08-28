В Запорожье задержали группировку хакеров во главе с россиянином

Сегодня, 19:50

Преступники пытались грабить интернет-пользователей


Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Запорожье сотрудники СБУ задержали хакерскую группировку, возглавляемую гражданином Российской Федерации, которая пыталась грабить интернет-пользователей.

Как рассказали в спецслужбе, хакеры разрабатывали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для взлома криптовалютных бирж, онлайн-тотализаторов, игровых форумов, а также операционных систем сетей банкоматов. С помощью компьютерных вирусов они получали доступ к персональной информации зарегистрированных пользователей и их паролей на Интернет-ресурсах. Хакеры рассчитывали получить доступ к электронным счетам интернет-пользователей.

Примечательно, что во время проведения обысков правоохранители нашли данные почти 3,5 миллионов Интернет-пользователей. Оперативники спецслужбы заблокировали доступ к пяти удаленным серверам, которые использовали хакеры. На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Запорожье правоохранители задержали преступную группировку во главе с полицейским, которая занималась угоном автомобилей. 

Кроме того, в Запорожье правоохранители задержали банду преступников, которые грабили квартиры. 

 
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